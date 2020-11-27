В Башкирии сгорел крупный банный комплекс

В Башкирии сгорел крупный банный комплекс

Вчера, 10:51ПроисшествияАнна КононоваPhoto: МЧС по РБ
Вчера вечером, 26 ноября, произошел пожар в банном комплексе в Стерлитамаке, сообщает МЧС Башкирии. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях.

Банный комплекс находится на улице Оренбургская. Огонь охватил площадь почти в 200 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 25 сотрудников.

Как сообщает пресс-служба, пострадавших в пожаре нет. Причины возгорания установят дознаватели МЧС.

Напомним, 18 ноября поздним вечером спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели. По прибытию выяснилось, что горит расселенный барак. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Пожар удалось локализовать через 40 минут.

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