В Башкирии сгорел крупный банный комплекс

Вчера вечером, 26 ноября, произошел пожар в банном комплексе в Стерлитамаке, сообщает МЧС Башкирии. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях.

Банный комплекс находится на улице Оренбургская. Огонь охватил площадь почти в 200 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 25 сотрудников. Как сообщает пресс-служба, пострадавших в пожаре нет. Причины возгорания установят дознаватели МЧС. Напомним, 18 ноября поздним вечером спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели. По прибытию выяснилось, что горит расселенный барак. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Пожар удалось локализовать через 40 минут.

