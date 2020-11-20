Самогонщик из Башкирии устроил пожар в многоквартирном доме

Напомним, ранее Mkset рассказывала историю активистки из СНТ Уршак под Уфой, чей дом сгорел после очередного собрания. Девушка Венера считает, что ещё жилище подожгли из-за её активной позиции по поводу безопасности садового товарищества. Также она добавила, что ей не раз звонили и предупреждали не лезть в дела СНТ.