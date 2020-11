Самогонщик из Башкирии устроил пожар в многоквартирном доме

17 ноября в городе Октябрьском произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Ленина. В telegram-канале MaturZubi сообщили, что у местного самогонщика «хлопнул» его чудо-аппарат. По данным соцсетей, пострадавших, к счастью нет, кроме нескольких собак.

В пресс-службе МЧС Башкирии Mkset рассказали, что информация о пожаре поступила в 09-20. Возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажного дома. В ходе тушения эвакуировали 35 человек, в том числе семь детей, спасли 25 человек. Пожар удалось локализовать в 09-28, а открытое горение — в 09-38. Пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждено имущество внутри квартиры, мебель, закопчены потолок и стены, сообщили в пресс-службе ведомства. Video: telegram-канал MaturZubi В настоящее время выясняются причины и обстоятельства пожара. Расследование проводит дознаватель МЧС России. Он отметил, что работа была проведена быстро. Первоочередная задача МЧС России — это спасение и только потом тушение! Проводили массовые спасательные работы. На тушение подано два ствола, один работал внутри, рассказал дознаватель. Напомним, ранее Mkset рассказывала историю активистки из СНТ Уршак под Уфой, чей дом сгорел после очередного собрания. Девушка Венера считает, что ещё жилище подожгли из-за её активной позиции по поводу безопасности садового товарищества. Также она добавила, что ей не раз звонили и предупреждали не лезть в дела СНТ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter