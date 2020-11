Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара в Альшеевском районе, где погибли дедушка и его 5-летняя внучка.

Напомним, пожар произошёл вчера, 15 ноября, в доме села Шафраново. Во время тушения из дома вынесли тело 62-летнего мужчины и 5-летнюю девочку, которая скончалась позже в больнице. Сотрудники следственного управления, МВД и МЧС провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

