В Башкирии из-за пожара эвакуировали 20 человек

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В результате пожара пострадал один человек.
В ночь с 26 на 27 ноября поступила информация о возгорании домашнего имущества в двухкомнатной квартире на улице Нефтяников в Салавате, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
В результате пожара пострадал один человек. Из зоны действия пожара эвакуировали 20 человек по лестничным маршам. Огонь потушили две единицы техники и семеро человек.
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