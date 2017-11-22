В Башкирии в пожаре пострадал 90-летний пенсионер

Мужчина попал в больницу после отравления продуктами горения.

21 ноября в 15:42 поступила информация о пожаре в доме на улице Коммунистической в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Огнеборцы 14-го отряда ФПС, получив сигнал о пожаре в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажки, сразу выехали на место и ликвидировали пожар за 16 минут. В результате пожара пострадало имущества в квартире, а 90-летний мужчина, отравившийся продуктами горения, и был доставлен в больницу Стерлитамака.