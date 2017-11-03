В Башкирии из-за самодельного обогревателя случился пожар - погиб мужчина
Сегодня, 14:19ПроисшествияЗлата Зукович
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Хозяину бревенчатого дома было 32 года.
Вчера, 2 ноября, в деревне Михайловка Ишимбайского района Башкирии в одном из бревенчатых домов произошел пожар, при котором погиб 32-летний хозяин дома, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил техники безопасности при использовании самодельного обогревателя.
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