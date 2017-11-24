В Башкирии двое погибли при пожаре

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Сейчас устанавливаются личности погибших.
Ночью 23 ноября поступила информация о возгорании дощатого дома в СНТ «Урожай» в Белебее, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
После тушения пожара силами четырех единиц техники и десяти человек, обнаружились двое погибших. Сейчас устанавливаются их личности. На месте работает дознаватель, устанавливается причина пожара.
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