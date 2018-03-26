В пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 48 человек, их количество растет

По последним данным, в страшном пожаре в кемеровском торговом центре погибли 48 человек, их тяжело опознать, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС Кемеровской области. Пропавшими без вести до сих пор числятся 64 человека, среди них — около 50 детей. Предварительно известно о 9 погибших детях. Количество погибших увеличивается. Уже известно, что в пожаре погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса Амана Тулеева.

Более 40 человек уже обратились за медицинской помощью, в больницах до сих пор остаются десять человек. Источник горения ликвидировали на площади 1,5 тыс. кв. м. По предварительной версии, возгорание началось в детском батутном бассейне, где кто-то поджег поролоновый наполнитель. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что пожар могла спровоцировать неисправная электропроводка. Все причины ЧП выясняются.

Рядом с ТЦ «Зимняя вишня» сотрудники МЧС организован оперативный штаб, где разместились родственники пропавших без вести. К ним выходят чиновники и спасатели.

Известно, что в здании не сработала пожарная сигнализация, люди спасали себя сами. Многие из них оказались заблокированы. Люди бросались из окон. В кинотеатре шел показ мультфильма, на сеансе было около 40 детей. Двери в зал также были заблокированы по неизвестной причине. Кроме того, в пожаре погибли около 200 животных — в ТЦ был контактный зоопарк.

Владимир Путин поручил главе МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств. Дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, будут мобилизованы из Красноярска и Москвы.