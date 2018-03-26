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В пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 48 человек, их количество растет
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В пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 48 человек, их количество растет

Сегодня, 09:51ПроисшествияНадежда Валитова
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