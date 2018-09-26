Пропавшего в Башкирии Андрея Зыбина нашли мертвым

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Мужчина ушел и не вернулся 14 сентября.
Больше недели родственники, полиция и волонтеры искали пропавшего жителя села Янгельское Абзелиловского района республики. 35-летнего мужчину нашли мертвым, причину смерти предстоит установить специалистам.
Напомним, Андрей Александрович Зыбин пропал 14 сентября: он ушел из дома в родном селе, с тех пор ни соседи, ни близкие его не видели.
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