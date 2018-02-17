В Уфе после ДТП пропал молодой мужчина со шрамом

По словам родственников, 32-летнего Олега Исламгалеева после столкновения с элитной иномаркой увезли в неизвестном направлении.

Вчера, 16 февраля, стало известно, что в Уфе объявлен розыск 32-летнего мужчины, попавшего в ДТП. Об этом сообщил портал ProUfu.ru со ссылкой на сестру пропавшего.

- Олег ночью сел пьяным за руль недавно купленного автомобиля и в результате столкновения повредил три чужих машины. Он приезжал домой за документами, а потом пропал, - рассказала сестра.

По ее словам, на место происшествия после отъезда инспекторов ДПС приехал автомобиль Infiniti темного цвета, номер которой никто не запомнил. Олега увезли на этой машине, и больше о нем не было известий.

Приметы пропавшего: на вид 32-35 лет, худощавый, среднего роста, короткие темные волосы, на голове выше лба есть шрам.

По словам родственников, в полиции у них пока не приняли заявление об исчезновении Олега.