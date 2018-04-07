В Башкирии пропал 26-летний Виталий Трусаков

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26-летний молодой человек ушел из дома 27 февраля и не вернулся.
Об этом сообщает МВД по Давлекановскому району.
Где он находится – все еще неизвестно. Для тех, кто видел его или знает, где может быть Виталий, просьба сообщить по номеру 8(347)683-19-51 или набрать 102.
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