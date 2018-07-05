В Стерлитамаке мужчина продал свой автомобиль и исчез

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
33-летнего Максима Стародубова разыскивает жена.
По информации в соцсетях от родственников пропавшего, мужчина в 9 часов утра 3 июля отправился переоформлять свою машину. Через час его телефон был выключен, и никто до него так и не дозвонился.
Максима последний раз заметили возле дома по улице Вокзальная, 28. Он садился на автомобиль «Шкода Фабия» с госномером «Н 174 МХ», регион 102.
Просьба всем, кто знает о местонахождении Максима Стародубова, обращаться по телефону 8-917-433-27-99 (жена) либо по номеру 102.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей