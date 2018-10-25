В Башкирии рабочему заплатят за перелом ноги на шахте 300 тысяч рублей

Зилаирский межрайонный суд взыскал с АО «Бурибаевский ГОК» денежную компенсацию в пользу работника, пострадавшего на производстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле 2017 года руководство предприятия поручило сотруднику провести взрывные работы. Во время проведения работ из-за падения горных пород работник повредил ногу. С тяжелым переломом пострадавший был доставлен в больницу. Производственная травма привела к потере трудоспособности на 30 процентов.