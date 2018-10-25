В Башкирии рабочему заплатят за перелом ноги на шахте 300 тысяч рублей
Сегодня, 09:48ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина повредил ногу из-за падения горных пород.
Зилаирский межрайонный суд взыскал с АО «Бурибаевский ГОК» денежную компенсацию в пользу работника, пострадавшего на производстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июле 2017 года руководство предприятия поручило сотруднику провести взрывные работы. Во время проведения работ из-за падения горных пород работник повредил ногу. С тяжелым переломом пострадавший был доставлен в больницу. Производственная травма привела к потере трудоспособности на 30 процентов.
Специалисты заключили, что причиной несчастного случая стало необеспечение работодателем безопасных условий труда на производстве.
Суд взыскал в пользу работника денежную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей