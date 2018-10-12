В Башкирии «Дортрансстрой» привлекли к ответственности за травму работника
Сегодня, 11:19ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Об этом сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
Водитель стоял на металлической лестнице и проверял надежность закрепления накидки на прицеп, прежде чем отправиться в рейс. При спуске с лестницы на последней ступени оступился и упал на асфальт.
В результате падения получил ушиб головного мозга, пластинчатую субдуральную гематому.
Причиной несчастного случая стало применение приставной самодельной лестницы при обслуживании автомобиля, а также установка лестницы под углом более 60 градусов.
За допущенные нарушения виновные лица ООО «Дортрансстрой» привлечены к административной ответственности.
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