Башкирская птицефабрика выплатит 200 тысяч работнице за травму позвоночника

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, работодатель не обеспечил безопасные условия труда и не приобрёл лестницы-стремянки для работы с верхними ярусами клеток.

В мае 2015 года 51-летняя сотрудница, пытаясь достать птиц из высоко стоящих клеток, вынуждена была использовать подручные средства и упала с высоты. Женщина в итоге упала и получила травму позвоночника, а позже обратилась в суд с требованием взыскать с работодателя компенсации морального вреда. Прокуратура требования поддержала.