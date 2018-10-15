Башкирская птицефабрика выплатит 200 тысяч работнице за травму позвоночника
Верховный суд республики утвердил решение Чишминского районного суда и взыскал с АО «Птицефабрика «Башкирская» компенсацию в пользу работника, пострадавшего на производстве.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, работодатель не обеспечил безопасные условия труда и не приобрёл лестницы-стремянки для работы с верхними ярусами клеток.
В мае 2015 года 51-летняя сотрудница, пытаясь достать птиц из высоко стоящих клеток, вынуждена была использовать подручные средства и упала с высоты. Женщина в итоге упала и получила травму позвоночника, а позже обратилась в суд с требованием взыскать с работодателя компенсации морального вреда. Прокуратура требования поддержала.
Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, сославшись на то, что ранее приобрел в качестве компенсации истице ортопедический корсет стоимостью около 20 тыс. рублей.
Верховный суд республики отклонил доводы АО «Птицефабрика «Башкирская» и обязал выплатить женщине 200 тыс. рублей.