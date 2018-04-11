В Уфе с управляющей компании взыскали 100 тысяч за травму пенсионерки
Сегодня, 14:37ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Прокуратура поддержала требования пенсионерки о взыскании компенсации морального вреда.
Верховный суд обязал управляющую компанию выплатить денежную компенсацию пострадавшей женщине, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В октябре 2014 года 66-летняя уфимка споткнулась о плохо закрепленный уголок ступеньки и упала, спускаясь по лестнице многоквартирного дома. Ей был причинен вред здоровью средней тяжести. Причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание общего имущества ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района».
Верховный суд взыскал с управляющей компании 100 тысяч рублей.
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