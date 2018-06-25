В Уфе ограничат подходы и подъезды к сгоревшему памятнику архитектуры

Сегодня, 25 июня, в Уфе, прошло выездное совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировского района столицы возле пострадавшего от пожара «Дома Видинеева». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Напомним, накануне, 24 июня, вечером, произошел сильный пожар на территории заброшенного памятника архитектуры, расположенного на угле улиц Карла Маркса и Пушкина. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ, огнем значительно поврежден 3-й этаж здания, кровля на общей площади 500 кв.м. На тушение пожара привлекались 40 человек и 12 единиц техники. Предполагаемая причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Хотя общественники практически единогласно заявили, что не без оснований подозревают поджог.

- Уж слишком лакомым куском является этот участок земли в центре города, - отметил в беседе с корреспондентом Медиакорсети известный историк и краевед Павел Егоров.

Пока ведется расследование происшедшего, решением выездного совещания срочно приняты меры для предотвращения несчастных случаев вблизи сгоревшего здания. Специализированная организация должна обследовать его и дать свое заключение о состоянии строительных конструкций. Параллельно срочно должны быть восстановлены ограждения по периметру здания, а также закрыта пешеходная галерея вдоль пострадавшего дома.

Возле сгоревшего дома установят знаки, запрещающие парковку вдоль пострадавших от огня строений. Отделу полиции рекомендовано усилить контроль за расселенным домом, чтобы в него не проникали посторонние и особенно асоциальные элементы.

Комиссии продолжает работу по выяснению всех причин возгорания объекта. Ожидается, что завтра, на утренней оперативке в мэрии города пожар станет одной из основных тем для обсуждения.