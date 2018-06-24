В Уфе сильное пламя охватило здание в центре города

В Уфе сильное пламя охватило здание в центре городаВидео
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Сильный пожар охватил заброшенное здание полностью.
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Многочисленные очевидцы на своих страницах в соцсетях сообщают о возгорании здания в центре Уфы, на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Пламя охватило давно уже заброшенное здание.
Очевидец пожара сообщил Медиакорсети, что горят верхние этажи здания, покрытого баннером. Густой столп дыма видно с аэропорта Уфы.
На месте работают пожарные, обстоятельства возгорания выясняются.
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