В Башкирии мужчина избил знакомого, после чего тот задохнулся в пожаре

В ночь с 23 на 24 мая 2018 года 55-летний хозяин квартиры в Стерлитамаке распивал алкоголь с тремя знакомыми. Когда двое мужчин ушли, 31-летний собутыльник избил пожилого хозяина, закрыл квартиру и ушел. Через некоторое время в квартире произошел пожар, после которого в квартире обнаружили тело 55-летнего мужчины с телесными повреждениями.