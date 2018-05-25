В Башкирии мужчина избил знакомого, после чего тот задохнулся в пожаре
Сегодня, 12:03ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сейчас выясняются причины возгорания. На нападавшего возбуждено уголовное дело.
31-летний житель Стерлитамака признан виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В ночь с 23 на 24 мая 2018 года 55-летний хозяин квартиры в Стерлитамаке распивал алкоголь с тремя знакомыми. Когда двое мужчин ушли, 31-летний собутыльник избил пожилого хозяина, закрыл квартиру и ушел. Через некоторое время в квартире произошел пожар, после которого в квартире обнаружили тело 55-летнего мужчины с телесными повреждениями.
Для установления причины пожара назначено пожарно-техническое исследование. Обвиняемого заключат под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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