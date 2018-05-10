В Башкирии мать с сыном погибли в пожаре

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Причина пожара устанавливается.
9 мая около полуночи загорелся жилой бревенчатый дом в Туймазах, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. В пожаре погибли двое – 78-летняя пенсионерка и ее сын, 1961 года рождения.
Пожар потушен, его тушили 19 пожарных, они использовали девяти единиц техники.
На месте работает следственно-оперативная группа вместе с дознавателем МЧС. Причина пожара устанавливается.
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