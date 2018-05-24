В Башкирии мужчина скончался в пожаре из-за загоревшегося матраса

Ночью 24 мая в 2:43 загорелась квартира на улице Гоголя в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Когда пожарные приехали, из окна квартиры на втором этаже девятиэтажки шел дым. В квартире было сильное задымление. Выяснилось, что загорелся матрас. Эвакуировать жителей не понадобилось.