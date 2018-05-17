В Башкирии в пожаре погибли два человека

Вчера ночью в деревне Сулейманово в Учалинском районе Башкирии произошел крупный пожар, погибло два человека, сообщает «Башинформ».

По данным МЧС сигнал о возгорании поступил в 1.45 16 мая. Загорелся частный бревенчатый дом по улице по улице Ялимбетова. Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла более 80 кв м.

В 2.15 пожар локализовали, а в 3.45 потушили. С огнем боролись 23 человека и 10 единиц техники.