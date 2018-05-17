В Башкирии в пожаре погибли два человека
Сегодня, 09:41ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: 02.mchs.gov.ru
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Трагедия случилась в Учалинском районе Башкирии.
Вчера ночью в деревне Сулейманово в Учалинском районе Башкирии произошел крупный пожар, погибло два человека, сообщает «Башинформ».
По данным МЧС сигнал о возгорании поступил в 1.45 16 мая. Загорелся частный бревенчатый дом по улице по улице Ялимбетова. Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла более 80 кв м.
В 2.15 пожар локализовали, а в 3.45 потушили. С огнем боролись 23 человека и 10 единиц техники.
Как передает «Башинформ», в пожаре погибли два человека – 60-летний мужчина и 57-летняя женщина.
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