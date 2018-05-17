Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии в пожаре погибли два человека
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9

В Башкирии в пожаре погибли два человека

Сегодня, 09:41ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: 02.mchs.gov.ru
Читайте
также
13 мая болельщики ФК «Уфа» проводят Дмитрия Стоцкого в другой клуб
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни