В Башкирии «десятка» врезалась в грузовик — двое погибли, один госпитализирован

В Башкирии «десятка» врезалась в грузовик — двое погибли, один госпитализирован
В Башкирии «десятка» врезалась в грузовик — двое погибли, один госпитализирован
Вчера, 14:36ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Из-за столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, еще один пассажир был госпитализирован с травмами.

Авария произошла рано утром 24 октября в Балтачевском районе Башкирии на 32 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда.

По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 27-летнего местного жителя и грузовик «Scania», который управлял 50-летний житель Пермского края. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 20-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир «десятки» 32 лет получил травмы и был госпитализирован. Начато разбирательство.

Напомним, на дорогах республики в 2020 году произошло 3736 ДТП, в которых погибло 454 человека и еще 4636 человек получили ранения различной степени тяжести. Больше всего ДТП произошло на улично-дорожной сети городов и населенных пунктов региона.

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