В Башкирии водитель авто насмерть сбил велосипедиста

В Башкирии водитель авто насмерть сбил велосипедиста

Вчера, 13:27ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: ГИБДД по РБ
Накануне вечером, 23 октября, в Татышлинском районе произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.

По данным, озвученным главой ГИБДД Динаром Гильмутдиновым, трагедия произошла на трассе Янаул – Верхние Татышлы. 38-летний местный житель на автомобиле марки ВАЗ-21102 сбил 59-летнего велосипедиста, который ехал по дороге в попутном направлении. К сожалению, мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

Напомним, также накануне днем в автоаварии погиб житель Чувашии, еще трое пассажиров легковушки получили травмы. Известно, что он ехал в автомобиле марки ВАЗ-2106 и столкнулся c иномаркой Peugeot Boxer, за рулем которого находился 47-летний уфимец.

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