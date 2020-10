В Башкирии водитель авто насмерть сбил велосипедиста

Накануне вечером, 23 октября, в Татышлинском районе произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.

По данным, озвученным главой ГИБДД Динаром Гильмутдиновым, трагедия произошла на трассе Янаул – Верхние Татышлы. 38-летний местный житель на автомобиле марки ВАЗ-21102 сбил 59-летнего велосипедиста, который ехал по дороге в попутном направлении. К сожалению, мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Напомним, также накануне днем в автоаварии погиб житель Чувашии, еще трое пассажиров легковушки получили травмы. Известно, что он ехал в автомобиле марки ВАЗ-2106 и столкнулся c иномаркой Peugeot Boxer, за рулем которого находился 47-летний уфимец.

