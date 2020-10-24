В Башкирии водитель авто насмерть сбил велосипедиста

По данным, озвученным главой ГИБДД Динаром Гильмутдиновым, трагедия произошла на трассе Янаул – Верхние Татышлы. 38-летний местный житель на автомобиле марки ВАЗ-21102 сбил 59-летнего велосипедиста, который ехал по дороге в попутном направлении. К сожалению, мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.