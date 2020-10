В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузового автомобиля пострадали люди.

Газета “Известия” сообщает, что автомобильная авария произошла утром в пятницу. В настоящее время сотрудники правопорядка устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия. Сообщается, что в результате аварии незначительно пострадал водитель автобуса и один пассажир, которые были переданы медицинским работникам. Погибших нет.

