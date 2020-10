В Башкирии в аварии погиб один человек и трое пострадали

Сегодня, 23 сентября, в Белебеевском районе Башкирии столкнулись два автомобиля, сообщает ГИБДД республики. В автоаварии есть погибшие.

ДТП случилось днëм на 21 километре автодороги Белебей-Аксеново. Как сообщает ведомство, столкнулись ВАЗ-2106 и Peugeot Boxer под управлением 47-летнего уфимца. 36-летний водитель отечественного авто скончался на месте аварии, а его пассажиры 18, 22 и 30 лет были доставлены в больницу. В данное время на месте работает следственно-оперативная группа. Напомним, 22 октября в Дюртюлинском районе Kia Rio под управлением 60-летнего водителя столкнулась с Toyota RAV4. Водитель первого авто погиб, а пассажирка была госпитализирована.

