В Башкирии в аварии погиб один человек и трое пострадали

ДТП случилось днëм на 21 километре автодороги Белебей-Аксеново. Как сообщает ведомство, столкнулись ВАЗ-2106 и Peugeot Boxer под управлением 47-летнего уфимца. 36-летний водитель отечественного авто скончался на месте аварии, а его пассажиры 18, 22 и 30 лет были доставлены в больницу. В данное время на месте работает следственно-оперативная группа.