В Башкирии задержан мужчина, задушивший супругу из ревности
24 июля, 16:42ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Обнаружен и задержан 33-летний житель села Верхнебалтачево, который сбежал после того, как стала известна его причастность к убийству жены.
Мужчина дал признательные показания — по его словам, всему виной стали ревность и алкогольное опьянение.
Полицейские передали мужчину следователям территориального отдела СУ СК РФ по Башкирии.
Убийство 36-летней женщины произошло 20 июля. Тело обнаружил в погребе 14-летний сын погибшей.
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