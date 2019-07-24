В Башкирии муж задушил веревкой супругу

В минувшую субботу, 20 июля, было обнаружено тело 36-летней жительницы Татышлинского района, страшная находка была сделана в погребе на придомовой территории ее жилища. Сразу стало понятно, что имеются признаки насильственной смерти. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Как следует из материалов дела, рано утром 20 июля 2019 года потерпевшая высказала претензии своему 33-летнему супругу, возмутившись его систематическим пьянством и отсутствием постоянной работы.

Разгорелась семейная ссора, в ходе которой муж несколько раз ударил женщину бутылкой по голове, а после задушил веревкой. Тело супруги он спрятал в погребе во дворе своего дома.

Проснувшиеся на утро двое детей 14 и 11 лет начали искать мать, после продолжительных поисков старший сын обнаружил ее тело в погребе, увел младшего брата к соседке и сообщил ей о страшной находке.

Женщина вызвала полицейских и закрыла на замок снаружи дом, где находился подозреваемый. Однако, до приезда полиции мужчина выбрался через окно и убежал в лес.

По данному факту Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.

Напомним, сейчас в соцсетях набирает обороты флешмоб #янехотелаумирать, участники которого преследуют цель добиться принятия Госдумой закона о противодействии домашнему насилию.