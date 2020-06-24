В Башкирии в больнице скончался 42-летний мужчина
Сегодня, 15:27ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В МЧС по Башкирии сообщили о трагической гибели жителя Благовещенска.
По информации спасателей, 42-летнего мужчину госпитализировали 23 июня в ожоговый центр в Уфе с термическими. Пациент боролся за жизнь в реанимации, но скончался, не приходя в сознание.
Сообщается, что его вытащили из огня. Местные жители сообщили о пожаре на улице Набережной. Спасатели по прибытию увидели горящую кучу мусора, после тушения оказалось, что там матрас, на котором и находился пострадавший. Около матраса был разведен костер, откуда огонь и перекинулся на погибшего.
Пока что на месте происшествия все еще работают дознаватели МЧС и спасатели. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей