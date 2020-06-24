В Башкирии в больнице скончался 42-летний мужчина

По информации спасателей, 42-летнего мужчину госпитализировали 23 июня в ожоговый центр в Уфе с термическими. Пациент боролся за жизнь в реанимации, но скончался, не приходя в сознание.

Сообщается, что его вытащили из огня. Местные жители сообщили о пожаре на улице Набережной. Спасатели по прибытию увидели горящую кучу мусора, после тушения оказалось, что там матрас, на котором и находился пострадавший. Около матраса был разведен костер, откуда огонь и перекинулся на погибшего.