В Башкирии в пожаре нашли тело женщины

По информации спасателей, пожар произошел в частном доме на Уйской улице в деревне Тунгатарово. Возгорание началось ночью, очевидцы сообщили о произошедшем в Центр управления в кризисных ситуациях в 4:31.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили, что горит открытым огнем бревенчатый жилой дом. Огонь удалось локализовать только в 5:25, но во время тушения пожара обнаружили погибшую 86-летнюю женщину. От пожара есть и пострадавший – 58-летний мужчина был госпитализирован в Учалинскую городскую больницу.