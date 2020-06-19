В Башкирии в пожаре нашли тело женщины

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В республиканском МЧС сообщили подробности пожара, который произошел 19 июня в Учалинском районе.
По информации спасателей, пожар произошел в частном доме на Уйской улице в деревне Тунгатарово. Возгорание началось ночью, очевидцы сообщили о произошедшем в Центр управления в кризисных ситуациях в 4:31.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили, что горит открытым огнем бревенчатый жилой дом. Огонь удалось локализовать только в 5:25, но во время тушения пожара обнаружили погибшую 86-летнюю женщину. От пожара есть и пострадавший – 58-летний мужчина был госпитализирован в Учалинскую городскую больницу.
Пока что причины возгорания неизвестны, обстоятельства случившегося еще устанавливаются. На месте работают следователи и дознаватель МЧС.
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