В Башкирии в минувшую ночь в пожаре погиб мужчина, двое детей попали в больницу

Спасатели сообщили, что возгорание произошли в Гафурийском и Татышлинском районе республики. К сожалению, житель Татышлинского района в результате пожара скончался. Семье из Гафурийского района удалось спастись, но сейчас мама с ее дочерьми находятся в больнице.

По информации МЧС по Башкирии, в селе Красноусольский на улице Комарова пожар начался 1 июня в 3:48. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили, что в результате возгорания пострадала 35-летняя женщина и ее двое детей – девочки 16 и 5 лет. Всех троих госпитализировали в больницу. Пожар удалось потушить в 3:55.