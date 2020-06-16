В Туле во время пожара в квартире погибли два человека

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В одном из многоквартирных домов в Туле произошло возгорание. Загорелась квартира в одном из зданий по улице Металлургов.
Как сообщает газета “Известия”, сообщение о происшествии поступило спасателям примерно в 4:50 по местному времени. На ликвидацию возгорания выехали 14 спасателей и пять единиц спецтехники.
Из жилого дома были эвакуированы 18 человек, трое из которых несовершеннолетние. По некоторым данным, в пожаре погибли двое.
В результате возгорания полностью выгорела комната одной из квартир, закоптились стены и потолок.
По факту произошедшего проводится проверка.
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