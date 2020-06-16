В Туле во время пожара в квартире погибли два человека

Как сообщает газета “Известия”, сообщение о происшествии поступило спасателям примерно в 4:50 по местному времени. На ликвидацию возгорания выехали 14 спасателей и пять единиц спецтехники.

Из жилого дома были эвакуированы 18 человек, трое из которых несовершеннолетние. По некоторым данным, в пожаре погибли двое.

В результате возгорания полностью выгорела комната одной из квартир, закоптились стены и потолок.