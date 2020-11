В Стерлитамаке при очистительных работах канализации работники обнаружили человеческий эмбрион. На место в срочном порядке были вызваны сотрудники полиции.

Как сообщает издание «КП-Уфа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 19 ноября. Плод ребенка обнаружили работники канализационно-насосной станции. Сотрудники полиции позже смогли установить личность матери ребенка. Выяснилось, что у нее тем же утром произошел выкидыш в туалете городской больницы. После этого эмбрион попал в канализацию.

