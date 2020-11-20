Три больницы в Башкирии закупят 820 мешков для транспортировки тел

Согласно документации закупки, заказчик просит поставить черные или непрозрачные пакеты, которые выдерживают массу не менее 120 килограмм. Размером не менее 800*2100 миллиметров. Кроме того, мешки должны быть на молнии, а также иметь не менее двух пар вырубных ручек.
Из 820 пакетов 500 штук достанется Горбольнице в Салавате, 300 получит Ишимбайская ЦРБ и 20 — Стерлибашевская ЦРБ.
Мешок изготовлен из полиэтилена высокого давления — прочного качественного материала, который гарантирует, что он не порвется и не деформируется при низких температурах. Мешок влагонепроницаемый, при транспортировке тела выполняет также защитную и гигиеническую функции, сохраняя груз в чистоте и сухости, сообщается в техзадании закупки.
В Минздраве Башкирии Mkset пояснили, что данные пакеты используются не обязательно для перевозки тел. Они также предназначены для отходов класса «Б» — загрязнений, выделений с кровью, выделений от пациентов и послеоперационных отходов.
Данная закупка идет с запасом на следующий год. Сейчас медицинские организации по своей возможности и наличию средств с запасом закупают на этот и следующий год, рассказали в пресс-службе ведомства.
Начальная сумма контракта — 154,9 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 ноября.