Три больницы в Башкирии закупят 820 мешков для транспортировки тел

Городская больница Салавата в Башкирии разместила аукцион на закупку пакетов для крупных биологических отходов. 820 мешков для тел предназначены сразу для трех медучреждений.

Согласно документации закупки, заказчик просит поставить черные или непрозрачные пакеты, которые выдерживают массу не менее 120 килограмм. Размером не менее 800*2100 миллиметров. Кроме того, мешки должны быть на молнии, а также иметь не менее двух пар вырубных ручек. Из 820 пакетов 500 штук достанется Горбольнице в Салавате, 300 получит Ишимбайская ЦРБ и 20 — Стерлибашевская ЦРБ. Мешок изготовлен из полиэтилена высокого давления — прочного качественного материала, который гарантирует, что он не порвется и не деформируется при низких температурах. Мешок влагонепроницаемый, при транспортировке тела выполняет также защитную и гигиеническую функции, сохраняя груз в чистоте и сухости, сообщается в техзадании закупки. В Минздраве Башкирии Mkset пояснили, что данные пакеты используются не обязательно для перевозки тел. Они также предназначены для отходов класса «Б» — загрязнений, выделений с кровью, выделений от пациентов и послеоперационных отходов. Данная закупка идет с запасом на следующий год. Сейчас медицинские организации по своей возможности и наличию средств с запасом закупают на этот и следующий год, рассказали в пресс-службе ведомства. Начальная сумма контракта — 154,9 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 ноября.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter