Три больницы в Башкирии закупят 820 мешков для транспортировки тел

Согласно документации закупки, заказчик просит поставить черные или непрозрачные пакеты, которые выдерживают массу не менее 120 килограмм. Размером не менее 800*2100 миллиметров. Кроме того, мешки должны быть на молнии, а также иметь не менее двух пар вырубных ручек.