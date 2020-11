11-летний уфимец погиб вскоре после того, как потерпел неудачу на олимпиаде и поссорился с мамой.

О гибели ребенка сообщила программа «Вести-Башкортостан» со слов очевидца. По данным сотрудников новостной программы, погибший мальчик незадолго до смерти пережил конфликт с матерью на почве неудачного выступления на олимпиаде. По одной из версий, эта цепочка неприятных событий могла повлиять на его решение расстаться с жизнью. Обстоятельства происшедшего уточняются.

