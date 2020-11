На озере Атавды Абзелиловского района нашли тело 50-летнего мужчины, сообщает Госкомитет по ЧС Башкирии.

По предварительным данным, рыбак отошёл от берега примерно на 100 метров, провалился под лёд и утонул. Его вмёрзшее тело обнаружили позже. На место происшествия выезжали спасатели, которые извлекли труп из водоёма. Лёд ещё очень тонкий, всего 4-5 сантиметров. Поэтому очевидно, что лед не выдержал вес рыбака, рассказали спасатели. Жителей Башкирии предупреждают, что безопасным для одного пешехода считается лёд толщиной не мене 10-12 сантиметров.

