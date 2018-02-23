В Башкирии ВАЗ-2110 насмерть сбил 31-летнуюю женщину

Вчера вечером в Аургазинском районе Башкирии произошел несчастный случай, где погибла 31-летняя местная жительница. Как сообщил в своем блоге глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, случай произошел на 65 км автодороги Уфа-Оренбург. Женщина перебегала дорогу в неустановленном месте, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не увидел и сбил ее. От полученных травм она скончалась на месте.