В Башкирии в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка

Автоавария произошла в городе Салавате.

Вчера, 10 февраля, стали известны подробности ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, случившегося в городе Салавате. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным полиции, на улице Первомайской в город Салавате микроавтобус «Мерседес Спринтер» столкнулся и с легковым автомобилем «Тойота Каролла», При этом получила травмы пассажирка микроавтобуса.

Известно, что пока виновным в происшедшем считается 55-летний водитель маршрутки, который не справился с управлением и врезался в легковой иномарку, остановившуюся для поворота налево, чтобы заехать на заправку.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 19 человек. Представители ГИБДД сообщили о том, что травмирована 55-летняя пассажирка маршрутки, которая живет в Мелеузовском районе, однако о степени тяжести ее травм не сообщается.