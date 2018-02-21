В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

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Автомобиль «Toyota RAV4» после столкновения с грузовиком «Hino» отбросило на "КамАЗ".
20 февраля около 22:00 на 178 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись три автомобиля, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.
Водитель «Toyota RAV4» выезжал со стороны поселка Зирган со второстепенной дороги и столкнулся с грузовиком «Hino», который ехал в направлении Оренбурга из Уфы. От столкновения «Toyota RAV4» отбросило на «КамАЗ», который двигался в сторону Уфы. В ДТП погиб водитель кроссовера и три его пассажира.
Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
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Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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