В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Водитель «Toyota RAV4» выезжал со стороны поселка Зирган со второстепенной дороги и столкнулся с грузовиком «Hino», который ехал в направлении Оренбурга из Уфы. От столкновения «Toyota RAV4» отбросило на «КамАЗ», который двигался в сторону Уфы. В ДТП погиб водитель кроссовера и три его пассажира.