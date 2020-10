Житель Уфы убил своего друга и вынес его тело в подъезд

Следственный комитет завершил расследование убийства 50-летнего жителя Уфы. Его тело было обнаружено в подъезде на лестничной клетке в одном из домов по улице Кольцевая.

После осмотра места преступления и опроса соседей, следователи нашли убийцу. Им оказался 56-летний житель этого же дома, который ранее отрицал свою вину в случившемся. Мужчину сдали ботинки погибшего, которые находились у него в квартире. Следователи определили, что с них была смыта кровь. Выяснилось, что трагедия произошла в ночь с 20 на 21 октября. Приятели употребляли алкоголь в квартире у подозреваемого. Под утро между мужчинами произошла ссора. В порыве гнева 56-летний мужчина взял нож и нанес знакомому несколько ударов, из-за которых он скончался. Чтобы отвести от себя подозрения, он вынес тело в подъезд, бросил его на лестничной клетке и избавился от свои окровавленных вещей. Сейчас подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается. Позже будет решен вопрос о его заключении под стражу.

