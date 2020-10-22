Житель Уфы убил своего друга и вынес его тело в подъезд

Выяснилось, что трагедия произошла в ночь с 20 на 21 октября. Приятели употребляли алкоголь в квартире у подозреваемого. Под утро между мужчинами произошла ссора. В порыве гнева 56-летний мужчина взял нож и нанес знакомому несколько ударов, из-за которых он скончался. Чтобы отвести от себя подозрения, он вынес тело в подъезд, бросил его на лестничной клетке и избавился от свои окровавленных вещей.