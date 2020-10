В Башкирии у бывшего сотрудника угрозыска выявили незаконные 2,4 миллиона рублей

В городе Октябрьский Верховный суд обязал бывшего сотрудника уголовного розыска отдела полиции и его жену вернуть государству свыше 2,4 миллионов рублей. Супруги не смогли доказать законность владения такой крупной суммой.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии отметили, что расходы экс-полицейского не соответствовали его доходам. Так, например, в 2018 году он купил квартиру и жилой дом с участком на сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Тем временем супруги за последние три года официально заработали не больше одного миллиона рублей. Теперь бывший сотрудник полиции, уволенный в связи с утратой доверия, обязан вернуть государству более 2,4 миллионов рублей в виде нескольких объектов недвижимости. На его имущество наложен арест.

