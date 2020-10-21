В Башкирии у бывшего сотрудника угрозыска выявили незаконные 2,4 миллиона рублей

В пресс-службе прокуратуры Башкирии отметили, что расходы экс-полицейского не соответствовали его доходам. Так, например, в 2018 году он купил квартиру и жилой дом с участком на сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Тем временем супруги за последние три года официально заработали не больше одного миллиона рублей.