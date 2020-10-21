В Башкирии у бывшего сотрудника угрозыска выявили незаконные 2,4 миллиона рублей

В Башкирии у бывшего сотрудника угрозыска выявили незаконные 2,4 миллиона рублей

Вчера, 13:00ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В городе Октябрьский Верховный суд обязал бывшего сотрудника уголовного розыска отдела полиции и его жену вернуть государству свыше 2,4 миллионов рублей. Супруги не смогли доказать законность владения такой крупной суммой.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии отметили, что расходы экс-полицейского не соответствовали его доходам. Так, например, в 2018 году он купил квартиру и жилой дом с участком на сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Тем временем супруги за последние три года официально заработали не больше одного миллиона рублей.

Теперь бывший сотрудник полиции, уволенный в связи с утратой доверия, обязан вернуть государству более 2,4 миллионов рублей в виде нескольких объектов недвижимости. На его имущество наложен арест.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы