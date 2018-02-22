В Башкирии в сильном пожаре погиб мальчик и пострадали две девочки

Мальчик и две девочки отравились угарным газом.

22 февраля в 2:00 стало известно о пожаре в жилом доме на улице Уметбаева в Баймаке, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Было эвакуировано три ребенка с признаками отравления угарным газом. Дети находились в доме одни – их родители были на работе. Мальчика 2012 года рождения и двух девочек 2004 и 2009 годов рождения доставили в реанимацию, где мальчик скончался через некоторое время.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, предположительная причина пожара – перекал печи, отапливаемой дровами. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе психологи МЧС и дознаватель.

Пожар тушили три единицы техники и семь человек личного состава.