Пожар в Башкирии: эвакуированы 67 человек, в том числе 18 детей

Сегодня ночью в одном из жилых, многоквартирных жомов Нефтекамска произошел пожар. Как сообщили в региональном МЧС, в 03:38 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании электрощитовой, входной двери, на улице Строителей. В ходе тушения было эвакуированы 67 человек, в том числе 18 детей.