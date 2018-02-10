Пожар в Башкирии: эвакуированы 67 человек, в том числе 18 детей
Сегодня, 12:21ПроисшествияРустэм Башкирцев
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ЧП произошло в городе Нефтекамск.
Источник: МЧС по РБ
Сегодня ночью в одном из жилых, многоквартирных жомов Нефтекамска произошел пожар. Как сообщили в региональном МЧС, в 03:38 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании электрощитовой, входной двери, на улице Строителей. В ходе тушения было эвакуированы 67 человек, в том числе 18 детей.
На месте силы и средства МЧС: 2 единицы техники, 7 человек.
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