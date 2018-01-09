В Уфе возбудили дело после гибели ребенка в огне под Новый год

Пожар случился, когда мать погибшего мальчика была на работе, а ее сожитель пьянствовал у приятелей.

Сегодня, 9 января, стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 4-летнего малыша во время пожара в доме по улице Малой Заводской в Ленинском районе Уфы.

Напомним, несчастье произошло в канун Нового года, днем 31 декабря. Как выяснилось позднее, в тот день мать ребенка была на работе, а ее сожитель отправился праздновать наступающий праздник в гости к приятелям. Мальчика оставили дома вдвоем с пожилой женщиной-инвалидом. Предполагаемой причиной пожара стала детская шалость с огнем. Пенсионерку спасти из горящего дома удалось, а вот ребенок, к сожалению, погиб.