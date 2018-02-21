В Уфе на стройке скончался мужчина

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Гострудинспекция проводит по данному факту расследование.
Источник: Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан
На территории строящегося объекта ЖК «Уфимский кремль» 20 февраля произошел несчастный случай, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии.
По предварительным данным, на работника одной из субподрядных организаций при демонтаже монолитной опалубки сорвался и упал лист ламинированной фанеры. Мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту Гострудинспекцией проводится расследование.
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