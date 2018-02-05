В Башкирии в ДТП погиб водитель, двое пострадали

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Мужчина 65-лет скончался на месте.
Вечером 4 февраля на 129 километре автодороги Уфа-Оренбург произошла авария с летальным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
65-летний житель Салавата управляя «ВАЗ-2111» столкнулся с «Hyundai Accent», которым управлял 24-летний житель Стерлитамака. В ДТП скончался водитель отечественного автомобиля. Водитель и 25-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.
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Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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