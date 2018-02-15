В СНТ под Уфой в пожаре погиб мужчина

Минувшей ночью в садовом кооперативе «Сирень» под Уфой произошёл пожар. В ходе пожара огнём уничтожены дом, гараж и автомобиль. Как стало известно Медиакорсети, в пожаре погиб 65-летний мужчина. Женщина, вынесшая из горящего дома двоих детей, госпитализирована с ожогами.