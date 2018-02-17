В Башкирии иномарка врезалась в сани, один человек погиб
Сегодня, 14:59ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ДТП произошло в темноте.
Серьезное ЧП произошло сегодня, 17 февраля, ночью в Учалинском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-слудбе Управления ГИБДД МВД по РБ.
По данным ГИБДД, несчастье произошло в темное время суток на 10 км дороги село Имангулово — село Базаргулово. Автомобиль «Daewoo Nexia» столкнулся с гужевой повозкой.
К сожалению, пассажир саней погиб, а владелец повозки и лошадь почти не пострадали.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей