В Башкирии иномарка врезалась в сани, один человек погиб

ДТП произошло в темноте.

Серьезное ЧП произошло сегодня, 17 февраля, ночью в Учалинском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-слудбе Управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, несчастье произошло в темное время суток на 10 км дороги село Имангулово — село Базаргулово. Автомобиль «Daewoo Nexia» столкнулся с гужевой повозкой.

К сожалению, пассажир саней погиб, а владелец повозки и лошадь почти не пострадали.