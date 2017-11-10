Массовое ДТП в Уфе - у Mercedes заклинило тормоза

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Водитель американской иномарки госпитализирован с травмами.
10 ноября произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей, сообщает «Дорожный патруль».
У Mercedes-Benz на улице Сочинской заклинило тормоза. Водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где сначала столкнулся с автомобилем «Иж» и автобусом «Нефаз», а после в лоб с «Ford».
Водитель иномарки госпитализирован с травмами.
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