Массовое ДТП в Уфе - у Mercedes заклинило тормоза

Водитель американской иномарки госпитализирован с травмами.

У Mercedes-Benz на улице Сочинской заклинило тормоза. Водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где сначала столкнулся с автомобилем «Иж» и автобусом «Нефаз», а после в лоб с «Ford».