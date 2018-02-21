В Башкирии два человека погибли в пожаре

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По данному факту организована доследственная проверка.
21 февраля ночью во время тушения пожара в жилом доме в селе Васильевка Стерлитамакского района Башкирии обнаружили тела двоих человек, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Около 4 утра 21 февраля в доме произошел пожар. Следователь вместе с сотрудниками МЧС обнаружил тела 67-летней хозяйки дома и 46-летнего сожителя. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
Сейчас устанавливаются личности погибших, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи примут соответствующее процессуальное решение.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
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